Пьяного пенсионера на «Ленд Крузере» поймали в Ленобласти

В Ленобласти автоинспекторы привлекли к ответственности нетрезвого 60-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции города и региона в своих социальных сетях.

Согласно появившейся информации, все случилось 9 мая по улице Говорова в посёлке Бородинском Выборгского района. Известно, что полицейские попытались остановить «Тойота-Ленд-Крузер Прадо-150». Однако водитель только втопил «на газ», пытаясь скрыться от правоохранительных органов.

В какой-то момент полиция вынуждена была произвести несколько выстрелов вверх, а потом и в сторону автомобиля. Однако водителю иномарки удалось оторваться.

Тем не менее позднее водителя нашли, он был крайне пьян. Это оказался 60-летний неработающий ранее судимый за кражу житель поселка. Его привлекли к ответственности сразу по трем статьям. Автомобиль — на штрафстоянке.