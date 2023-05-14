Ворожею-гастролершу по Ленобласти поймали

Неоднократно судимая ворожея-гастролерша «выступавшая» в Невском районе, задержана в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своих социальных сетях.

Известно, что 7 мая в отделение полиции пришла пенсионерка 72-х лет. Она рассказала, что днем на улице Дыбенко к ней пришла неизвестная женщина, сказала, что нужно снять порчу со старушки. При этом нужно было прийти домой к пенсионерке, на что та согласилась.

Взамен пенсионерка отдала две серег, две цепочки, два кулона, три перстня стоимостью 115 000 рублей, после чего неизвестная вместе с полученными ювелирными изделиями скрылась. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сейчас обманщицу — жительницу Москвы — задержали в Тверской области. Злоумышленница задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.