Прохожий в Ленобласти обезвредил вора, обокравшего женщину

В Лужском районе Ленобласти полицией задержан подозреваемый в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Все случилось 13 мая. В этот день в отделение полиции поступил сигнал, что в микрорайоне Городок города Луга, неизвестный ограбил 59-летнюю женщину. Он отобрал у нее золотую цепочку, кулон и серьги и попытался скрыться, но был задержан прохожим.

К месту происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Им и передали 41-летнего мужчину. Выяснилось, что это 41-летний ранее неоднократно судимый неработающий житель Лужского района.

После этого было заведено дело по статье о грабеже. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что неоднократно судимая ворожея-гастролерша «выступавшая» в Невском районе, задержана в Тверской области.