В Тольятти удалось потушить пожар только спустя сутки

К сожалению, пожара – совсем не редкость. Увы, специалистам-огнеборцам ежедневно находится какая-нибудь работа. Тем более сейчас пожароопасный сезон: сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций просят лишний раз не разжигать огонь. В некоторых регионах и вовсе под запретом даже шашлыки. К большому сожалению, порой пожары очень серьезные.

Так, например, вечером 13 мая в городе Тольятти воспламенился покрасочный цех заводы по производству дверей. Потушить пожар удалось только спустя сутки, говорят в министерстве чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

В огонь охватил 6000 квадратных метров, а потом и вовсе распространился на целых 20 000 квадратных метров. Как итог, обрушилась крыши здания. Тушить пожар пришлось 314 специалистам, а также 69 единицам техники. Более того, пришлось привлечь даже пожарный поезд.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.