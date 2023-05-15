Грузооборот Большого порта Петербурга увеличился в полтора раза

В Санкт-Петербурге Большой порт за прошедший апрель 2023 года показал высокие результаты. Его грузооборот возрос сразу в полтора раза и составил порядка 4,3 миллиона рублей.

Такой показатель стал рекордным за время с марта 2022 года. Побить те показатели не удалось, несмотря на использование новых контейнерных линий.

За четыре месяца 2023 года Большой порт Петербурга обработал груз в 13,9 миллиона тонн. Цифры остаются высокими, пишут «Ведомости Санкт-Петербург».

По данным группы Global Ports, куда входят площадки «Петролеспорт» и ПКТ, сейчас сохраняется некоторое падение грузооборота контейнерных грузов Большого порта. Общая ситуация в порту налаживается, но остаются направления, которые все еще проседают.

Над улучшением положения дел работают специалисты. С их помощью глубина падения с 2021 года сократилась с 76% до 58%.