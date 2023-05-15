Вопреки запретам: на маркетплейсах в 20 раз выросли продажи квадрокоптеров

По России в ряде регионов действуют ограничения на запуск дронов. Несмотря на это, спрос на квадрокоптеры все же резко и значительно вырос.

Продажи квадрокоптеров в российских интернет-магазинах выросли в 15-20 раз. Вместе с этим возросло и число штрафов за несогласованный запуск дронов.

Только на Wildberries продажи беспилотников возросли в 20 раз и достигли отметки уже в 26,7 тысячи штук. Причины такого взлета торговли квадрокоптерами могут быть самыми разными, пишет «Коммерсантъ».

Исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев отметил, что россиян просто привлекает то, о чем сейчас постоянно говорят на телевизору: запретный плод сладок.

В Санкт-Петербурге за запуском дронов по городу следит специально созданное подразделение. Здесь пользование беспилотниками сейчас доступно только узкому ряду организаций с имеющимися разрешениями.