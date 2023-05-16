Россиянам раскрыли способы борьбы с назойливыми рассылками

Указывать где-либо в интернете свой номер телефона — одновременно частая необходимость и роковая ошибка. После ввода таких данных на устройство начинает поступать масса сообщений и даже звонков с рекламой и прочим спамом. Как от этого избавиться?

В первую очередь стоит попытаться отписаться от рассылки прямо на сайте рекламщика. Отдельно можно заблокировать номера, которые шлют спам, прямо с персонального устройства.

Если это не помогает, можно обратиться к сотовому оператору и попросить отключить все рассылки и поставить блок. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

Также при регистрации на сторонних сайтах можно ставить «‎галку», которая будет указывать на отказ от рекламных рассылок. Если после такого сообщения все равно поступают, это повод обратиться в ФАС с жалобой. В таких случаях важно зафиксировать факт отказа от рекламы и поступившую после рассылку.