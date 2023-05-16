Началось интернет-голосование по выбору лучших игроков на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках XVI конкурса «Доверие потребителя»

Началось интернет-голосование по выбору лучших игроков на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках XVI конкурса «Доверие потребителя»
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

15 мая в рамках XVI конкурса «Доверие потребителя» стартовало интернет-голосование по выбору лучших игроков на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Голосование продлится до 31 августа. Проголосовать за кандидата конкурса сможет любой желающий.

Исполнительный директор оргкомитета конкурса «Доверие потребителя» Валентина Нагиева отметила, что реестр участников формировался на протяжении трех месяцев при непосредственном участии экспертов конкурса.

Как сообщили организаторы конкурса, проголосовать за участников и ознакомиться с правилами можно сайте «Доверие потребителя», а также на сайте соорганизатора конкурса «Большой Сервер Недвижимости». Проверка соблюдения правил интернет-голосования на обоих сайтах и сверка данных будет производиться в течение всего времени проведения голосования.

По завершении голосования результаты с обоих сайтов будут просуммированы. В итоге для участия в финале выберут по пять компаний и три жилых комплекса, апартамента или проекта загородного строительства, набравших максимальное число голосов потребителей.

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