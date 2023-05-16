Ботокс: кому нельзя и чем обернется для любительниц

В России уколами ботокса уже никого не удивишь: процедура прочно вошла в жизнь многих женщин. Несмотря на ее распространенность, она все равно остается сложной и потенциально опасной.

Препарат ботулотоксин не только воздействует на ферменты, но и затрагивает мышцы и нервы. Работать с препаратом стоит очень аккуратно. При правильном использовании все должно быть в порядке: ботулотоксин уже 20 лет имеет прочную доказательную базу.

Внимание стоит уделить противопоказаниям. Женщины с острыми инфекционными заболеваниями и с иммунодефицитными состояниями не могут позволить себе уколы ботокса. Также повышенная температура — повод перенести процедуру. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-дерматолог Екатерин Шостак.

Действовать препарат начинает уже через полчаса после уколов: воздействует на ацетилхолин. Видимые изменения проявится чуть позднее, а конечного результата вообще стоит ждать только через 14 дней после инъекций.

ботокс


 

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