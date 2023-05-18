В Петербурге сбили 7-летнего самокатчика

Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП с 7-летним ребенком в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Все случилось 17 мая днем. Женщина 32-х лет за рулем «Киа» ехала от улицы Новостроек в сторону улицы Васи Алексеева. На улице Маршала Говорова она наехала на семилетнего мальчика, который пересекал дорогу на самокате. Взрослых рядом с ним не было.

В результате ДТП мальчик в состоянии средней тяжести госпитализирован. Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.

Ранее сообщалось, что экономическая полиция проводит операцию «Алкоголь». Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.