В Ленобласти 23-летний молодой человек получил срок за убийство матери и сестры

В Ленобласти вынесли приговор 23-летнему молодому человеку. Он признан виновным в убийстве матери и маленькой сестры. Об этом пишет Табло СМИ.

Как передает издание, теперь молодой человек отправится в колонию на 18 лет. Все случилось еще в октябре 2021 года. Молодой человек задушил подушкой спящую сестру, а потом 15 раз вонзил нож в разные части тела матери.

Отбывать свое наказание молодой человек будет в исправительной колонии строгого режима и одного года ограничения свободы, говорит СМИ.

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