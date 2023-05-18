Пьяный водитель пытался поменяться местами с собакой, чтобы свалить вину на нее

В ночь с субботы на воскресенье в Спрингфилде, штат Колорадо полицейские выловили водителя, который ехал по трассе с превышением скорости в два раза. Но это не самое интересное в этой истории… Когда его заставили остановиться, он попытался поменяться местами с собакой, которая сидела на переднем пассажирском сиденье.

После этого он вышел к инспектору со стороны пассажирского сиденья и твердо заявил, что за рулем был не он. Инспектор поинтересовался, не пьян ли мужчина. На это последний просто попытался убежать, но не смог, его поймали в 20 метрах от авто, пишет 110km.

После этого мужчину поместили в окружную тюрьму по обвинению в вождении в нетрезвом виде, превышении скорости и сопротивлении при аресте. Мужчина объяснил, что ехал из Лас-Анимас в Пуэбло, но заблудился, пишет Daily Mail.