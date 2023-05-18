В Шушарах мужчина решил устроить стрельбу после бара

Полиция Пушкинского района задержала ночного стрелка-хулигана. Об этом сообщает пресс-служба полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Все случилось 16 мая поздним вечером. Выяснилось, что в поселке Шушары из бара на Новгородском проспекте вышли четыре человека. В один момент из двора, в который они зашли, стала слышна стрельба.

К месту происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Они задержали 28-летнего неработающего. Выяснилось, что он из охолощенного пистолета «Беретта KURS В92», произвел несколько выстрелов в воздух.

У мужчины изъяли пистолет, в отношении стрелка завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, говорят сотрудники пресс-службы министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.