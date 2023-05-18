Лишенный прав водитель Nissan Murano чудом выжил в ДТП

В минувшее воскресенье вечером в Сиднее 37-летний водитель без прав решил прокатиться на своем Nissan Murano. В один момент он вылетел на встречную полосу, едва не столкнувшись с пикапом Nissan Navara. Об этом пишет 110km.

К счастью, уходя от лобового удара, он успел резко вывернуть руль и влетел в прицеп большегруза.Силы инерции хватило, чтобы автомобиль почти целиком оказался под прицепом.

Свидетели произошедшего были уверены, что в этом ДТП не выжить никому, однако сработавшие подушки безопасности все-таки спасли его. Мужчина попросил помочь ему. Обошлось без каких-либо серьезных травм, пишет Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в ночь с субботы на воскресенье в Спрингфилде, штат Колорадо полицейские выловили водителя, который ехал по трассе с превышением скорости в два раза. Чтобы спасти себя от ответственности, мужчина решил… поменяться местами с собакой, которая сидела на переднем пассажирском сидении.