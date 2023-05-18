Петербуржец выкрал у своей знакомой из шкафа 7 миллионов

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, он отправится на 4,5 года в колонию за кражу в особо крупном размере. Об этом сообщает объединённая пресс-служба Судов Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, мужчина совершил кражу в июне прошлого года. Он был в гостях у своей знакомой в квартире на Васильевском острове. В один момент он залез в шкаф – он знал, что там хранятся 7 000 000 руб. Мужчина пересчитал деньги, порадовался такой крупной и лёгкой добыче.

Вместе с деньгами он покинул место происшествия. Потерпевшая поняла, что нет денег только утром. Тогда написала заявление в полицию. Спустя время её знакомого задержали, так он и попал под суд.

В результате за кражу в особо крупном размере мужчина получил 4,5 года колонии строгого режима. На какие цели мужчина планировал потратить эти деньги, не сообщается.