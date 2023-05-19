Главу ТСЖ Петербурга оштрафовали за оскорбление пенсионерки

В Санкт-Петербурге к административной ответственности привлекли председателя правления ТСЖ. Мужчина во время исполнения своих обязанностей отвлекся и перешел на оскорбления в адрес 82-летней женщины.

Глава ТСЖ находился в помещении диспетчера на первом этаже дома по Ириновскому проспекту. Там он обратился к женщине с общеизвестным нецензурным выражением, чтобы та оперативнее выполнила его поручение. За это ему позднее пришлось пройти через судебное разбирательство.

На суде нарушитель не признал свою вину. По его словам, такое высказывание — лишь литературное выражение. Оправдания мужчины не помогли ему избежать наказания. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Потерпевшая осталась при своем и не стала мириться с оскорбителем. По итогу председателю правления ТСЖ выписали штраф в 30 тысяч рублей.