Путин освободил Сыромолотова от должности в МИД РФ

В пятницу, 19 мая, от должности заместителя министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму освободили Олега Сыромолотова. Указ утвердил президент России Владимир Путин.

Указ вступил в силу со дня подписания. Соответствующий документ уже разместили в открытом доступе на официальном портале правовой информации.

Причины освобождения Сыромолотова от должности в МИД — наступление предельного возраста чиновника. В пятницу экс-замминистра МИД РФ исполнилось 70 лет. Этот возраст установлен максимальным для нахождения на государственной службе для некоторых категорий сотрудников еще в 2022 году.

Олег Сыромолотов занимал указанную должность с 19 марта 2015 года. До этого он был заместителем директора ФСБ России и являлся руководителем Службы контрразведки ФСБ России. Также Сыромолотов имеет звание генерала армии.