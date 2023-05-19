Проект строительства апартаментов в Комарово собрал компанию из топ-менеджеров «Газпром-медиа» и владельцев страховых компаний

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство пока неопознанного «комплекса зданий курортной деятельности» в Комарово. Согласно кадастровому номеру участка, указанного в разрешении на строительство, речь идет о территории, прилегающей к улице Отдыха. Причем, интересно, что проект уже начали довольно активно пиарить в СМИ, хотя особых подробностей по нему нет. Однако известны бенефициары, которые на деле оказались интересными персоналиями.

В документах Госстройнадзора указано, что застройщиком участка в Комарово выступает компания ООО «Дом отдыха Комарово», а также два физических лица – Вера Ужастова и Илья Гуревич. Причем, в ЕГРЮЛ общества с таким названием нет, ИНН, указанный Госстройнадзором совпадает с ИНН другой компании – ООО «Комарово».

Ее учредители, в свою очередь, выступают Игорь Кренделев, Игорь Исаев, Эдуард Райкин, Ирина Бараничева и ООО «Раст» Вадима Пудовкина. Общество, кстати, согласно данным «Сбис», имеет дочернюю структуру – ООО «Галс». По данным Nevskiy.Pro, эта компания отвечает за развитие сети инвестиционных апартаментов Valo. То есть, можно предположить, что в Комарово будет строиться не столько санаторий или курорт, сколько недвижимость под сдачу в аренду.

Однако, более интересными оказались другие учредители ООО «Комарово». К примеру, Игорь Кренделев, по данным Nevskiy.Pro ранее выступал партнером другого предпринимателя – Виталия Чистякова. Последний, согласно материалам дела, был фигурантом уголовного дела о хищениях в 2021 году. Однако, Выборгский городской суд Ленинградской области вернул дело прокуратуре без рассмотрения.

Эдуард Райкин отметился еще в нулевые отметился на рынке кинотеатров. По данным ЕГРЮЛ, ему принадлежат две компании – ООО «Норм медиа» и ООО «Синема мир», которые владеют кинотеатрами «Художественный» и «Нева» соответственно. Более того, Райкин является генеральным директором ООО «НСК», которое принадлежит холдингу «Газпром – медиа» и владельцу «БТК Групп» Таймуразу Боллоеву.

Еще один учредитель ООО «Комарово» — Игорь Исаев, согласно данным ЕГРЮЛ, ранее владел, предположительно базой отдыха «Меридиан» в Рощино. Часть его доли в последствии перешла Наталье Исаевой.

Физлица, которые в документации Госстрройнадзора также заявлены, как будущие застройщики апартаментов в Комарово, также привлекают к себе внимание. Так, Вера Ужестова владеет несколькими компаниями по аренде строительной спецтехники, а Илья Гуревич, по ЕГРЮЛ, учредитель страховой компании «Капитал Полис».