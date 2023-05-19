В Петербурге День полярника отметят масштабной культурной программой

Петербург 21 мая в десятый раз отметит День полярника. В честь юбилея музеи и кинотеатры Северной столицы подготовили отдельную культурную программу, которая расскажет о жизни исследователей Северного полюса. Мероприятия затронут сразу несколько площадок.

Начнется праздник с киномарафона на ледоколе «Красин». В течение недели петербуржцам и туристам будут крутить документальные фильмы о советских исследователях Крайнего Севера. 21 мая отдельная программа пройдет в кинотеатре «Аврора». Посетители смогут увидеть последнюю режиссерскую работу Михаила Калатозова — ленту «Красная палатка», посвященную крушению дирижабля «Италия» в Арктике и выживанию исследователей, окруженных льдинами. Спасали ученых советские летчики и моряки.

Музей истории Кронштадта подключится к культурной программе Дня полярника с выставкой «Советские ледоколы». Не останется в стороне и Российский этнографический музей, в котором работает постоянная экспозиция о жизни народов Крайнего Севера и вечной мерзлоте. Посетители смогут увидеть более 500 экспонатов из собрания музея: бытовые и культурные артефакты арктических народов, интерьеры их религиозных и промысловых объектов.

Мультимедийный музей «Россия — моя история» представит сразу две выставки: «Ледокол “Арктика”» и «Северный полюс». Они расскажут о работе советских ученых на дрейфующих льдинах Северного Ледовитого океана. Высадка экспедиции состоялась 21 мая 1937 тогда, именно эта дата послужила основой для праздника День полярника.

Впрочем, самую масштабную программу готовит петербургский Музей Арктики и Антарктики. Одна из выставок на площадке будет посвящена современным исследованиям Крайнего Севера и расскажет о дрейфующей станции «СП-41», запущенной только в прошлом году из Мурманска. Как рассказал первый заместитель директора Музея Арктики и Антарктики Эдуард Суворов, у посетителей также будет возможность познакомиться с оборудованием для исследования «белого пятна на карте», которое не имеет аналогов в мире.

Совместно с издательством «Паулсен» Музей Арктики и Антарктики также откроет выставку, посвященную 130-летию экспедиции Фритьофа Нансена к Северному Ледовитому океану. Петербуржцы смогут познакомиться с уникальными кадрами архивной съемки, как исследователи готовились к своему путешествию, книгами в память о плавании Нансена и медалями, посвященными событию. Кроме этого, «Паулсен» подготовил специальный альбом фотографий и дневниковых записей ученых.

Отметим, что для юных петербуржцев Ленинградский зоопарк готовит свое шоу — кормление белого медведя. Кроме этого, уже сейчас любой желающий может присоединиться к флешмобу и задать интересующий вопрос реальным исследователям Арктики. Пока больше всего участников акции интересует, как можно стать полярником, сообщили в пресс-службе Музея Арктики и Антарктики.