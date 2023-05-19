В Петербурге День полярника отметят масштабной культурной программой

В Петербурге День полярника отметят масштабной культурной программой
На открытие пришёл почётный консул Норвегии Ричард Нюгор Скарборо. Фото: предоставлено Музеем Арктики и Антарктики

Петербург 21 мая в десятый раз отметит День полярника. В честь юбилея музеи и кинотеатры Северной столицы подготовили отдельную культурную программу, которая расскажет о жизни исследователей Северного полюса. Мероприятия затронут сразу несколько площадок.

Начнется праздник с киномарафона на ледоколе «Красин». В течение недели петербуржцам и туристам будут крутить документальные фильмы о советских исследователях Крайнего Севера. 21 мая отдельная программа пройдет в кинотеатре «Аврора». Посетители смогут увидеть последнюю режиссерскую работу Михаила Калатозова — ленту «Красная палатка», посвященную крушению дирижабля «Италия» в Арктике и выживанию исследователей, окруженных льдинами. Спасали ученых советские летчики и моряки.

Музей истории Кронштадта подключится к культурной программе Дня полярника с выставкой «Советские ледоколы». Не останется в стороне и Российский этнографический музей, в котором работает постоянная экспозиция о жизни народов Крайнего Севера и вечной мерзлоте. Посетители смогут увидеть более 500 экспонатов из собрания музея: бытовые и культурные артефакты арктических народов, интерьеры их религиозных и промысловых объектов.

Мультимедийный музей «Россия — моя история» представит сразу две выставки: «Ледокол “Арктика”» и «Северный полюс». Они расскажут о работе советских ученых на дрейфующих льдинах Северного Ледовитого океана. Высадка экспедиции состоялась 21 мая 1937 тогда, именно эта дата послужила основой для праздника День полярника.

Фото: предоставлено Музеем Арктики и Антарктики

Впрочем, самую масштабную программу готовит петербургский Музей Арктики и Антарктики. Одна из выставок на площадке будет посвящена современным исследованиям Крайнего Севера и расскажет о дрейфующей станции «СП-41», запущенной только в прошлом году из Мурманска. Как рассказал первый заместитель директора Музея Арктики и Антарктики Эдуард Суворов, у посетителей также будет возможность познакомиться с оборудованием для исследования «белого пятна на карте», которое не имеет аналогов в мире.

Совместно с издательством «Паулсен» Музей Арктики и Антарктики также откроет выставку, посвященную 130-летию экспедиции Фритьофа Нансена к Северному Ледовитому океану. Петербуржцы смогут познакомиться с уникальными кадрами архивной съемки, как исследователи готовились к своему путешествию, книгами в память о плавании Нансена и медалями, посвященными событию. Кроме этого, «Паулсен» подготовил специальный альбом фотографий и дневниковых записей ученых.

Отметим, что для юных петербуржцев Ленинградский зоопарк готовит свое шоу — кормление белого медведя. Кроме этого, уже сейчас любой желающий может присоединиться к флешмобу и задать интересующий вопрос реальным исследователям Арктики. Пока больше всего участников акции интересует, как можно стать полярником, сообщили в пресс-службе Музея Арктики и Антарктики.

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