Росприроднадзор объяснил причины смерти тюленей в Финском заливе

В окрестностях Санкт-Петербурга в восточной части Финского залива были обнаружены мертвые тюлени. Трупы животных серьезно напугали местных жителей в Курортном районе.

Обстоятельства смерти тюленей уже объяснили. Выяснилось, что основные причины гибели животных — естественная смертность, гибель в сетях и браконьерство. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Петербуржцев успокоили, что животные погибли не массово, а каждый в свое время. Дело в том, что погибшие животные изначально затонули, и из-за холодной воды зимой оставались на дне. Сейчас поверхность залива уже прогрелась, так что тела всплыли, и их вынесло к берегу. Трупам тюленей может быть уже по 6-7 месяцев.

В ведомстве отметили, что за уничтожение редких видов животных предусмотрена административная и уголовная ответственность. Если нарушения зафиксируют, разбирательство продолжится.