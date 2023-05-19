У россиян с апреля поднялся уровень тревожности

В России настрой общества оставляет желать лучшего. Разного рода обстоятельства давят на народ, а тревожность граждан только усиливается.

С апреле 2023 года показатель тревожности среди россиян составлял только 42%. Сейчас он поднялся до 47%. Причины такой негативной динамики не уточнялись.

Несмотря на ухудшение общего настроения населения, в России за прошедший месяц зафиксированы и положительные изменения. Например, россияне стали меньше отмечать стремительный рост цен. Показатель снизился с 47% до 44%. Такие данные следуют из исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По 27% респондентов отметили, что цены продолжили расти так же, как и в предыдущем месяце. Еще сразу 6% (против 5% в прошлом месяце) заметили замедление роста цен.

Ранее сообщалось, что ВЦИОМ рассказал о динамике уровня доверия россия президенту РФ Владимиру Путину.