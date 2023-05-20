Российских студентов начнут отправлять на Кубу

Россия и Республика Куба наладят новую сферу сотрудничества. Сейчас планируется запустить программу обмена студентами.

Соответствующее поручение уже дал заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он лично посетил Гавану и обговорил планы по такому взаимодействию между представителями науки.

В 2022 году уже было подписано соглашение о взаимодействии стран в сфере высшего образования. В ближайшее время будут налаживать регулярный обмен студентами. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Российской Федерации.

Сейчас уже принято соглашение о сотрудничестве Гаванского университета с Московским государственным лингвистическим университетом и НИЦ «Курчатовский институт».

Программа обмена должна оказаться полезной как для российских студентов, так и для начинающий ученых с Кубы. Во взаимодействии заинтересованы обе стороны, причем активно, так что предполагается, что в программе сохранится высокая конкуренция.