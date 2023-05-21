Россия решила лишить Польшу миллиардных доходов

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что ведомство планирует рассмотреть вопрос о транспортных компаниях Польши. Об этом сообщает он в своем телеграмм-канале 21 мая.

Он считает, что для недружественных стран должен быть запрет на проезд в тур по территории Российской Федерации.При этом в государственной думе предлагают перегружать товары на машины соотечествеников. Предполагают, что так они увеличат свой доход.

Он также отметил, что в результате издержки Польши могут составить более 8 000 000 000 €. Как итог, могут обанкротится около 2000 польских транспортных компаний. В штате этих компаний работает примерно 20 000 водителей, пишет Вячеслав Володин в своем телеграм канале.

Когда будет обсуждаться этот проект закона, и тем более он принят, на данный момент не сообщается.