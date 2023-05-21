В России появятся деревянные многоэтажки

Федеральное министерство строительства задумалось о том, чтобы к 2024 году внедрить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей. Как сообщают «Известия», такие коррективы хотят законодательно внести уже в текущем году.

Говорят, что уже первые такие проекты в процессе разработки. Так, например, пока речь о гостиничных комплексах в Москве, Подмосковье, Карелии, Кавказе. Здания будут делать из деревянных CLT-панелей.

Этот материал считается достаточно прочным для российских климатических условий. А вот строить такие дома примерно в 2,5 раза быстрее и проще.

Собеседники издания считают, что пока массовость таких проектов под вопросом. Современные технологии позволяют сделать древесину прочной и даже огнестойкой, другой вопрос — отношение к таким постройкам со стороны населения, все-таки многие относятся пока к такому с опаской.