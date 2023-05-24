ВОЗ призывает весь мир готовиться к очередной смертельной пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус серьезно напугал все население планеты. Специалист сферы медицины заявил, что Землю ждет очередная пандемия.

По словам ученого, очередная пандемия будет в разы страшнее, чем отгремевший COVID-19. Новый вирус может оказаться смертельным.

Опасность для населения планеты будет нести новая вариация нашумевшего коронавируса. Есть шанс, что появится новый патоген, который будет иметь больший смертоносный потенциал. Такие слова Гебреисуса привели на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве, пишут РИА Новости.

Пока неясно, на чем именно основаны такие серьезные выводы. Информации ни о каком новом более смертельном вирусе еще не поступало. Коронавирусная инфекция продолжает развиваться и заражать все больше людей, но за время пандемии болезнь научились держать под контролем.