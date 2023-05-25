МегаФон: новая телекоммуникационная магистраль свяжет Усть-Лугу и Сосновый Бор

К концу весны МегаФон проложил более 100 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области. Новая телекоммуникационная магистраль предназначена разгрузить места с высокой концентрацией интернет-пользователей и активным потреблением мобильного трафика.

Волоконно-оптическая магистраль соединяет город Сосновый Бор и поселок Усть-Лугу. Протяжённость новой линии составляет 120 километров. Теперь качественная связь будет доступна не только в Сосновому Бору и Усть-Луге, но и в населенных пунктах Понделово, Котлы, Нарядово и Копорье, где в общей сложности постоянно проживает более 70 тысяч человек, и куда в разгар летнего сезона приезжают гости из Петербурга. Развитие волоконно-оптической и радиорелейной сетей в первую очередь отражается на стабильности и надёжности сигнала и обеспечивает рост скорости передачи данных на устройствах абонентов.

По словам директора регионального отделения МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максима Токаренко, мобильный оператор постоянно улучшает технический ресурс компании, чтобы у всех жителей, независимо от места проживания, были равные цифровые возможности.

«Подключение базовых станций к ВОЛС улучшит качество услуг связи в Ленобласти, повысит надёжность сети в условиях постоянно растущей нагрузки и позволит нашим абонентам пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 50 Мбит/с», — комментирует Максим Токаренко.

По мнению Максима Токаренко, это также даст новые возможности для развития связи и внедрения современных цифровых сервисов для бизнеса и органов власти.

Компания МегаФон уже проложила на территории Ленинградской области более 2,5 тысяч километров ВОЛС и в этом году продолжит развитие транспортной инфраструктуры. Оптоволокно позволяет минимизировать влияние погодных факторов на связь, уменьшает время загрузки интернет-страниц и в разы увеличивает скорость передачи данных.