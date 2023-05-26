Полицией Петербурга задержан подозреваемый в нападении на пенсионера

Полицией задержан подозреваемый в нападении на пенсионера в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что 25 мая вечером в отделение полиции пришел 67-летний пенсионер. Он рассказал, что его избил неизвестный, отобрав поясную сумку. В ней были телефон и 2,3 тысячи рублей.

В тот же день у дома 51 по Дунайскому проспекту был задержан по горячим следам подозреваемый — 45-летний неработающий, ранее неоднократно судимый гражданин.

Было заведено уголовное дело. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ, говорят в пресс-службе министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Информации о мотивах преступника на данный момент не приводится. Также как и не сообщается, потребовалась ли пострадавшему пенсионеру помощь медиков после нападения.

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