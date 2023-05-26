К 2035 году сверхскоростной интернет станет доступен почти всем россиянам

К 2035 году 98% российских пользователей проводного интернета должна быть доступна скорость более 1 Гбит/с. Такая информация содержится в проекте стратегии развития отрасли связи на 2024–2035 годы. С текстом документа ознакомились «Известия».

Уточняется, что уже к 2030 году интернетом такой скорости планируется охватить все домохозяйства, где живет более 10 тысяч человек.

Законопроект должны доработать до конца июня 2023 года. После стратегию представят президенту России Владимиру Путину. Очевидно, что такие масштабы несут за собой большие расходы. Ввиду этого предложено предоставить льготы операторам связи, чтобы те могли покрывать свои расходы.

Например, провайдерам могут снизить ставки НДС в два раза до 10%, а страховых взносов — до 7,6%.

Ранее сообщалось, что к концу весны МегаФон проложил более 100 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области.