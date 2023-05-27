Разрешения на запуск беспилотников в Петербурге будут выдавать по новой схеме

В Санкт-Петербурге власти изменили порядок выдачи разрешений на запуск беспилотников. Корректировки внесли в распоряжение, которое было утверждено еще в 2019 году.

Новые правки устанавливают лишь временный порядок выдачи разрешений. Документ уже опубликовали в открытом доступе на портале администрации города.

Рассматривается вариант, что для получения нужных для запуска дронов документов теперь нужно будет взаимодействовать с Главным управлением МВД по Санкт-Петербургу. Сейчас согласование необходимо с ФСБ, Росавиацией и некоторыми другими ведомствами.

Для получения разрешения на запуск беспилотников над северной столицей придется заполнить согласие на обработку персональных данных. Этот документ так же опубликовали вместе с обнародованием корректировок. Уточняется, что разрешение может быть отозвано, если ситуация в городе будет того требовать.