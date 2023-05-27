«Экологический эгоизм» в Петербурге обсуждали представители 50 стран

В Санкт-Петербурге 25 и 26 мая 2023 года проходил Невский международный экологический конгресс. Событие стало уже десятым в своем роде.

На эко-мероприятие съехались активисты не только со всей России, но и из других стран мира. Конгресс посетили почти полторы тысячи человек. Среди участников оказались представитель более чем 50 дружественных государств.

На конгрессе обсудили планы по сохранению природы и экологии планеты. Главной целью выдвигалось сбережение окружающего мира во всем разнообразии. Об этом рассказали в пресс-службе Совета Федерации.

Также отдельно обсуждалась международная безопасность в сфере экологии. По мнению специалистов, «экологический эгоизм» должен быть исключен. Сейчас в мире остается множество проблем, связанных с природой, которые можно решить только общими усилиями. Важно комплексно подходить к устранению потенциальных опасностей.

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