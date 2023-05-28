Илону Маску разрешили чипировать людей

Компания Илона Маска Neuralink в скором времени может начать вживлять людям чипы в мозг. Именитому предпринимателю уже разрешили проводить такие опыты на живых.

Все исследования будут вестись клинически и под наблюдением профессионалов своего дела. Положительное решение по этому вопросу дали в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), пишут РИА Новости.

Сейчас компания Маска ищет добровольцев, которые предоставят свое тело для опытов.

Предполагается, что вживленный в мозг нейрочип должен улучшить качество жизни людей. По мнению Илона Маска, даже слепые и парализованные люди смогут вернуться к полноценной жизни.

В 2021 году чипы уже вживлялись в мозг обезьяны. Тогда макака смогла двигать курсором на экране с помощью силы мозга.

Пока такое научное новшество оставляет за собой массу вопросов. Сомнениями делятся как обыватели, так и эксперты в своих социальных сетях. Никто из россиян такого исхода развития технологий не ждал, но прогрессивное будущее наступило куда раньше, чем ожидалось.

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