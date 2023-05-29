На Феодосийской серьезно подбили мотоциклиста

Полиция Санкт-Петербурга и Ленобласти устанавливает детали дорожно-транспортного происшествия, участником которого стал мотоциклист на улице Феодосийской. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях – в Telegram канале.

Так, 29 мая вечером 73-летний водитель автомобиля «Мазда» ехал по Феодосийской улице. Он поворачивал налево, но не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha. Мотоциклист – 43-летний мужчина.

Как итог, в результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист в тяжелом состоянии попал в больницу. Теперь полиция проводит проверку, устанавливает все детали происшествия.

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