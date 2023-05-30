В Петербурге поймали мошенника из федерального розыска

Полиция Петербурга задержала объявленного в федеральный розыск мошенника. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Об этом сотрудники ведомства сообщают в своих социальных сетях – в Telegram канале.

Известно, что 29 мая днём проводились оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники уголовного розыска задержали на улице Генерала Хрулева 37-летнего не работающего жителя Всеволожского района. Как говорят в министерстве, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Уточняется, что в феврале 2020-го мужчина обманным путём предоставил ложные сведения, после похитил машину – тойота камри. Её стоимость оценивалась более чем 1 500 000 руб. Машина принадлежала одной из коммерческих фирм. Теперь задержанный мужчина доставлен в отделение полиции, чтобы его передали инициатору розыска.