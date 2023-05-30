В Ленобласти лось попал под колеса каршеринга

Прошла зима, животные стали активнее, не являются исключением и лоси. Так, петербуржец на арендованной машине как раз-таки столкнулся с лосем.

Житель города проезжал в Калининском районе, но увы, поездка закончилась лобовым столкновением с лосем. И животное, и мужчина, к счастью, живы. Как рассказали в комитете по природопользованию, все участники дорожно-транспортного происшествия отделались испугом и дезориентацией.

К месту происшествия выезжала дежурная служба комитета, животное было осмотрено ветеринаром. Известно, что теперь лось отправится в Центр диких животных «Велес», его жизни сейчас ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск, с которым обратилась местная прокуратура. Теперь на севере города должны ликвидировать большую несанкционированную свалку из строительного мусора.