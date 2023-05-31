Нарушителя в федеральном розыске задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов вышли на мужчину, который был объявлен в федеральный розыск УФСИН России по Новгородской области. Сейчас злоумышленника уже удалось задержать. Разбирательство продолжается.

Как стало известно gazeta.spb, злоумышленник был осужден по части четвертой статьи 228.1 УК РФ. Ему вынесли обвинительный приговор, от которого он пытался уклониться.

«Бегать» от полиции долго у мужчины не получилось. Он пробыл в розыске всего неделю.

Сейчас в УФСИН России по Новгородской области направили информацию, что злоумышленника задержали. Позднее его передадут инициаторам разбирательства. Другие подробности дела пока не разглашались.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли истекающего кровью мужчину. Горожанин так и не пришел в сознание и умер от ножевого ранения.