После проверок Контрольно-счетной палаты Петербурга уволили 23 чиновника

В Санкт-Петербурге в среду, 31 мая, подвели итоги проверок Контрольно-счетной палаты (КСП) города на Неве за 2022. В общей сложности из-за нарушений было уволено сразу 23 человека.

Контрольные мероприятия затронули 54 объекта. Из всего количества проверок 15 коснулись муниципальных образований: Купчино, Кронштадт, Обуховский, Дачное и прочих.

У КСП оказалось достаточно претензий к чиновникам. Об этом рассказал глава ведомства Константин Желудков на заседании петербургского парламента, пишет Закс.ру.

По итогу нарушения устранили, а 23 чиновника «‎убрали»‎ с должности, поскольку недочеты оказались крайне серьезными. Еще 97 человек отделались простыми выговорами. Если в их отношении фиксация нарушений продолжится, лишиться работы могут и они тоже.

Также отмечается, что работа КСП помогла вернуть в бюджет Санкт-Петербурга крупную сумму денег — 137 миллионов рублей.