«Скотного» мошенника из межгосударственного розыска нашли в Петербурге

В межгосударственный розыск в одной из стран ближнего зарубежья был объявлен 18-лений молодой человек. На нарушителя удалось выйти в России.

Злоумышленника, который пытался избежать ответственности, заметили в Санкт-Петербурге. Здесь же по улице Моисеенко его и задержали.

Молодого человека разыскивали из-за мошенничества, к которому тот причастен. Махинации оказались крайне необычными: они коснулись сделок по купле-продаже крупного рогатого скота. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Подробности не разглашались. Сообщается, что сейчас злоумышленника доставили в отдел полиции. В скором времени его должны передать инициатору розыска.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который был объявлен в Федеральный розыск в Новгородской области.