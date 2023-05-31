МИД ФРГ заявил о закрытии трех посольств в России

В министерстве иностранных дел ФРГ сообщили о том, что Германия до ноября закроет генконсульства в трех российских городах. Речь идет о Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России в своих социальных сетях — телеграмм-канале.

В ведомстве говорят о том, что это решение связано с сокращением немецких дипломатов на территории Российской Федерации. Сейчас их только 350. При этом в ведомстве не уточняло, сколько дипломатов присутствовало в стране ранее.

В Ассоциации туроператоров России уверяют, что это никак не отразится на том, как будут выдаваться шенгенские визы для туристических поездок в Германию. Жители выше упомянутых городов смогут получить визу через сервисного партнера VisaMetric, говорят в пресс-службе ассоциации туроператоров России.