В Ленобласти начнут штрафовать за неудаление борщевика

В Ленобласти решили бороться не только с борщевиком, но и с теми дачниками, которые не хотят его уничтожать. Так, в Ленобласти начнут штрафовать за распространение борщевика. Закон о том, что будет вводиться ответственность для собственников участков за неудаление борщевика стало известно на заседании законодательного собрания.

Известно, что теперь дачникам стоит ждать штрафа. Для граждан он составит от 1 до 2000 руб., для должностных лиц – от 3 до 10 000 руб., для самозанятых – от 4 до 20 000 руб., а для юридических лиц от 20 до 30 000 руб.

Как отметили депутаты законодательного собрания, Борщевик – это ядовитое для человека растение. По мнению парламентариев, этот закон может помочь урегулировать разрастание борщевика на территории региона. Когда конкретно вступит в силу закон, на данный момент не сообщается.