Ленинградский зоопарк сделали бесплатным для детей в честь праздника

По России в четверг, 1 июня, отмечается День защиты детей. В честь этого Ленинградский зоопарк в Санкт-Петербурге решили сделать бесплатным для посещения гостей до 18 лет.

Такой подарок детям зоопарк делает ежегодно. В этом году на 1 июня также пришлось открытие фестиваля «ЗоопарКниг». Для посетителей подготовили уникальную познавательно-развлекательную программу. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Дополнительно в честь детского праздника в Ленинградском зоопарке пройдет мастер-класс «Мой первый аквариум». Его бесплатно смогут посетить даже взрослые, но им все же придется оплатить билет за вход на территорию учреждения.

Также в Санкт-Петербурге на 1 июня запланированы и прочие другие праздничные мероприятия. Напомним, что в этот день по стране запрещена продажа алкоголя, так что предусмотрено только культурное времяпрепровождения.