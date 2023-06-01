Эксперт: нужно ли бросать курить уже в пожилом возрасте

Некоторые россияне всю жизнь пытаются бросить курить. Это сложный процесс, но многие убеждены в необходимости пройти через такие мучения. Эксперт рассказал, стоит ли заниматься «отучиванием» от привычки в пожилом возрасте.

Бытует мнение, что отказываться от сигарет в старости уже нельзя. Пульмонолог считает, что такой миф в корне неверен: бросать курить можно и нужно в любом возрасте.

Отказом от курения человек препятствует проникновению в организм опасных веществ. Некоторые их них могут быть триггерами для злокачественных заболеваний легких, так что отказ от сигарет наоборот требуется. Об этом рассказал заведующий отделением терапии, врач-пульмонолог Клинической больницы Святителя Луки Юлиан Карпов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Угрозы жизни и даже здоровью от отказа курить, конечно, никакой не будет, даже если человек пользовался сигаретами всю жизнь. При этом стоит учитывать, что избавление от вредной привычки может пройти тяжело.