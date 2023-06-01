Эксперт: нужно ли бросать курить уже в пожилом возрасте

Некоторые россияне всю жизнь пытаются бросить курить. Это сложный процесс, но многие убеждены в необходимости пройти через такие мучения. Эксперт рассказал, стоит ли заниматься «отучиванием» от привычки в пожилом возрасте.

Бытует мнение, что отказываться от сигарет в старости уже нельзя. Пульмонолог считает, что такой миф в корне неверен: бросать курить можно и нужно в любом возрасте.

Отказом от курения человек препятствует проникновению в организм опасных веществ. Некоторые их них могут быть триггерами для злокачественных заболеваний легких, так что отказ от сигарет наоборот требуется. Об этом рассказал заведующий отделением терапии, врач-пульмонолог Клинической больницы Святителя Луки Юлиан Карпов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Угрозы жизни и даже здоровью от отказа курить, конечно, никакой не будет, даже если человек пользовался сигаретами всю жизнь. При этом стоит учитывать, что избавление от вредной привычки может пройти тяжело.

курение отказ привычки


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт: нужно ли бросать курить уже в пожилом возрасте
Пьяная езда на Porsche обошлась петербуржцу в шесть лет лишения свободы
Экопункты для опасного мусора заработали по Петербургу с 1 июня
Памятником в Петербурге признали дом с маком и подсолнухом
Правительство РФ не поддержало петербургскую идею о кадастровом налоге
Стоит ли сейчас брать ипотеку: экспертные «‎за»‎ и «против»‎
Приговор топ-менеджеру МЭС Северо-Запада за взятку пересмотрел суд Петербурга
Проездные для льготников сделали виртуальными