В Петербурге снижается доля импортных лекарств

Доля продаж импортных лекарств в аптеках Санкт-Петербурга обвалилась до 41%. При этом в некоторых категориях препараты. зарубежные продукты все также занимают основную часть рынка.

Как передает издание «Ведомости», по итогам января-апреля 2023-го доля продажи импортных лекарств в аптеках Санкт-Петербурга составила 41%, а в рублях – 59%. Если сравнивать с таким же периодом, но прошлого года, то доля продаж в упаковках снизилась на шесть процентных пунктов, в деньгах на 5 процентных пунктов.

Для понимания, по данным на конец 2021-го, доля продаваемых в аптеках города зарубежных лекарств составляла 46%, а в денежном выражении – 63%. В первом квартале прошлого года был замечен рост спроса на импортные препараты, это можно было бы объяснить тем, что потребители просто пытались закупиться впрок. Со временем их доля начала снижаться, возможно, всё дело в том, что сократился ввоз в страну зарубежных лекарств.

Однако в некоторых категориях лекарств импорт всё-таки занимает ещё основную долю. Например, это касается препаратов для пищеварительной системы, а также для респираторной, Костная-мышечной и кроветворной систем. Что касается гормональных препаратов, то здесь доля составляет вообще выше 88%.