В Ленобласти «Форд» сбил лося и столкнулся с «Шкодой»

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП на 9 километре автодороги «Новая Пустошь-Невская Дубровка». Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Так, 2 июня в отделение полиции ранним утром поступил сигнал о ДТП с участием животного. На девятом километре автодороги «Новая Пустошь-Невская Дубровка» водитель на «Форде» наехал на лося, который выбежал на дорогу. После этого водитель вылетел на встречку, столкнулся с автомобилем «Шкода».

Как итог, водитель «Форда» в тяжелом состоянии, его пассажир и водитель «Шкоды» — в удовлетворительном. Сейчас полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

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