В Петербурге мужчина с бандой напал на знакомого миллионера

В Санкт-Петербурге 58-летний генеральный директор юридической фирмы стал жертвой разбоя. Все произошло в тот момент, когда мужчина обменивал 13 000 000 руб. на иностранную валюту. Известно, что организатором нападения был его 53-летний знакомый. Он предлагал ему помощь в выгодном обмене валюты.

Интересно, что для реализации этого плана мужчина нанял своего товарища. Он играл роль специалиста по финансам. Помимо этого, были ещё четверо мужчин в качестве силовой его поддержки. Встречу назначили в крайне сомнительном месте – Удельном парке. Правда, это почему-то не смутило владельца миллионов.

Там его избили, похитили его деньги. После этого нападавшие скрылись. Спустя время инициатор преступления и его подельник попались сотрудникам полиции. В отношении них завели уголовное дело. Они на краденные деньги уже успели приобрести имущество. Однако сотрудники правоохранительных органов наложили на него арест.

Теперь расследование уже подошло к концу, материалы дела направлены в суд. Сами обвиняемые находятся под стражей. Полицейские же продолжают искать других участников преступления.

Что ж, увы, это далеко не первая и не последняя явно преступление за последние дни в Санкт-Петербурге. Например ранее мы рассказывали о том, что в городе поймали подозреваемых в аферах в сфере недвижимости. И помимо этого, сегодня произошло несколько ДТП.