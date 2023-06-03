Россиянам будут платить компенсацию за утечку персональных данных

Жители Санкт-Петербурга смогут получить компенсацию за утечку личных данных. Известно, что этот механизм будет работать через портал госуслуг.

Сейчас проблема утечки личных данных – совсем нередкость, к большому сожалению. Некоторые из нас попросту даже не знают о том, что эта проблема коснулась лично нас самих. Однако этим могут воспользоваться мошенники. Именно поэтому власти прорабатывают систему, которая подразумевает выплату компенсации за слитую в сеть информацию.

Как рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, россиянам достаточно будет зайти в нужный раздел на сервисе. При этом он обратил внимание на то, что не понадобится обращаться к оператору напрямую, после идти в суд. Соответственно, теперь в стране может появиться не просто ответственность для компаний, которые допустили утечку данных, но и система простого получения компенсаций.

Как уточняет ТАСС, сначала 2023 г. в России зафиксировано 40 крупных утечек персональных данных . Он обратил внимание на то, что все данные можно найти в сети, хотя к ним должен ограничиваться доступ к существующими техническими средствами.

Как говорит Вагнер, в сети может быть информация о том, где живёт человек, где работает, с кем он работает. Более того, по этим данным вполне можно предположить и то, чем он болеет. Как считает представитель ведомства, речь может идти о данных, которые человек и сам о себе не знает. Сейчас ведомство прорабатывают вопрос того, чтобы большие данные выдавались только тем компаниям, которые гарантируют их безопасность и готовы нести ответственность в случае утечки. При этом он отметил, что речь идёт не про ответственность перед государством, а про гражданско-правовую ответственность перед человеком.

Сейчас нередки случаи, когда в сеть утекают данные ваших банковских карт. Всё-таки часто мы регистрируемся на каких-либо порталах, не обдумывая оставляя данные банковской карты на них. Ваши данные мошенники могут легко использовать. Поясним, что в случае, если вы поняли что ваши банковские данные использовано, вам стоит в первую очередь обратиться в банк, сообщить о необходимости блокировки этой карты.