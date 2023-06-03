Россиянам запретили ездить на зимней резине летом

Россиянам запретили ездить летом на зимней резине. Теперь не сезонная резина попала в перечень неисправностей.

Известно, что шипованные шины в летний сезон и летние шины в зимний теперь законодательно приравняли к неисправностям. При этих самых неисправностях эксплуатация автомобиля теперь запрещена. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства Российской Федерации.

По имеющейся информации, согласно этому документу, в документе перечисляется перечень неисправностей. В частности, упоминается что к ним будут относиться шины с шипами противоскольжения, которые применяются в летний период. Также аналогичные правила установлены для транспортных средств категории М1 и N1, на которых не установлены зимние шины в зимний период времени. Поясним, что к первой категории относятся все легковые авто, а второй – все фургон с массой в приделах 3,5 тонны.