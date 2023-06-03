В Петербурге запланировали гидравлические испытания

С пятого по 9 июня в Петербурге проведут 78 испытаний труб. В случае обнаружения прорывов просят звонить в аварийную службу.

В Петербурге на следующий неделе – с пятого по 9 июня – планируется провести 78 гидравлических испытаний в разных районах города. Об этом рассказали в комитете по энергетике города.

По имеющейся информации, согласно планам, в понедельник, 5 июня, планируется проверять прочность труб в Колпинском, Петроградском, Фрунзенском, Пушкинском и Приморском районах. Помимо этого, до 9 июня планируется испытать сети в Выборгском, Василеостровском, Красносельском, Красногвардейском, Московском и Невском районах. Здесь проверку будут проводить ТЭК СПб.

Свои с проверки запланировало и «Петербургтеплоэнерго». В частности, компания будут проводить испытания в Красносельском, Центральную, Курортном, Петродворцовом районах.