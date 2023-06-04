Собутыльница петербуржца избила мужчину бутылкой до потери сознания

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга распитие алкогольных напитков закончилось для горожан разбоем. Малознакомая гражданка в ходе вечера решила избить собутыльника и ограбить его.

По официальной версии, мужчина и женщина выпивали спиртное. В какой-то момент петербурженка схватила бутылку и ударила им нового друга по голове. В конце концов тот потерял сознание.

Когда мужчина пришел в себя, он не обнаружил в квартире ни собутыльницы, ни телефона и денег. Вышло, что женщина после драки забрала с собой мобильное устройство знакомого и еще 11 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Сотрудникам полиции после проведения ряда проверок удалось выйти на 42-летнюю подозреваемую. В настоящее время горожанка уже задержана, против нее возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ «Разбой».

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