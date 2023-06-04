Подросток на самокате попал под колеса Nissan в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали очередную аварию, в которой задействован пользователь самоката. На этот раз пострадавшим оказался 16-летний подросток.

Сейчас проводятся все необходимые проверки по факту дорожно-транспортного происшествия. Уже установлено, что подростка с места аварии госпитализировали в тяжелом состоянии.

На юного петербуржца наехал автомобиль Nissan Note, за рулем которого сидел 39-летний мужчина. Столкновение случилось, когда самокатер пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Остальные детали ДТП сейчас устанавливаются. Информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в аварии с участием автомобиля Mazda в Ленинградской области погибла 41-летняя велосипедистка.