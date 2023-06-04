В петербургском ТЦ прошел последний день бесплатных медосмотров

Жителей Санкт-Петербурга бесплатно принимали врачи в рамках акции «Территория здоровья». Осмотры проводились в ТРЦ «Галерея» с конца мая до вечера 4 июня 2023 года. Последние приемы продолжатся еще до 20:00.

Популярный торговый центр на Лиговском проспекте с 31 мая посетила масса народу: все хотели без оплаты получить консультацию от специалистов. Для осмотра требовались полис, СНИЛС и паспорт — все по традиции. Информация появилась на официальном портале акции «Территория здоровья». Там же велась предварительная запись для посещения врачей, обойтись без которой не получалось.

Уточняется, что прием вели врачи больницы Святителя Луки.

Петербуржцы могли посетить врачей разных специальностей по выбору. Также на месте проводились и процедуры, включая УЗИ. В социальных сетях участники акции условно разделились на два лагеря. Одни поблагодарили организаторов за возможность получить бесплатную помощь, а другие возмутились толпам народу и некомфортной обстановке.